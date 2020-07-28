عائلة الفنان الراحل مروان محفوظ تصدر بيانًا بعد هذا الخبر المشبوه

بعدما نسب إلى عائلة الفنان الراحل مروان محفوظ عدم تعاون السلطات اللبنانية في نقل جثمان الفقيد من سوريا حيث توفي إلى وطنه الام لبنان، صدر عن عائلة الفنان الراحل البيان التالي:

“تناقلت بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي خبرا مشبوها نسب إلى عائلة الفنان الفقيد مروان محفوظ عن عدم تعاون السلطات اللبنانية في نقل جثمان الفقيد من سوريا حيث توفي إلى وطنه الام لبنان.

إن عائلة محفوظ، إذ تأسف لبث هذه الاشاعات، وهي لم تدلِ بأي كلام من هذا القبيل، تنفي الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا وتؤكد أن جميع المعنيين أبدوا اهتماما بالغا ووقفوا إلى جانب العائلة في محنتها، بدءا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية ناصيف حتي إلى الوزير السابق بيار رفول والقائم بالأعمال في سوريا إيمان يونس، شاكرة لهم مساعيهم ومواساتهم لها.

وتشكر العائلة للسلطات السورية اهتمامها وجهودها ووقوفها إلى جانبها، بدءا من الرئيس بشار الأسد إلى الخارجية السورية وباقي المعنيين”.

وكان الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ قد توفي اليوم السبت في العاصمة السورية دمشق، داخل مستشفى الأسد الجامعي وذلك بعد ارتفاع حرارته وضيق في التنفس. لقراءة المزيد: وداعًا مروان محفوظ… وفاة الفنان اللبناني الكبير في سوريا