لمن قالت ديانا حداد “انا ضحيت وحكيت ضميري”؟

Jul 28, 2020
أطلقت الفنانة ديانا حداد أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان “مش راح نختلف” كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ. والكليب من اخراج نهله الفهد.
الأغنية رومانسية بإمتياز، صاغ كلماتها الشاعر علي المولى الذي قدم رواية من واقع الحياة تتحدث عن التضحية وقلة الوفاء، لاقاه الملحن فضل سليمان بنغمات موسيقية لافتة، الى الموزع عمر صباغ الذي وظّف الآلات الموسيقية في الجمل اللحنية المختلفة.
الأغنية، التي تحمل فكرة جديدة، أدتها ديانا حداد بإحساس رائع. وقد أصبحت متوفرة على ديزر ويوتيوب روتانا ويقول مطلعها: “مش راح نختلف.. عملنا اللي علينا.. كرامة هالعشق..اتنيناتنا ضحينا.. انا ضحيتلك وبحكي ضميري.. انت كمان ضحيت فييّ.. تنذكر وما تنعاد قصة حبي معك.. حمدالله صرنا أبعاد بطل قلبي قلك.. هيئة النفس بالسوء أمارة..يمكن عشان هيك حبيتك”.
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