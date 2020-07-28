كارول سماحة تسحب صوتها من أغنية "حلم حياتي"

"الخليج 365" من بيروت: قررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ان تنسحب من أداء اغنية لفيلم "توأم روحي" من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو اللبن.
حيث أرسل مكتبها بياناً صحفياً جاء فيه: "توضح الفنانة "كارول سماحة" أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها- الذي وضعته في تسجيل تجريبي- لأغنية بعنوان "حلم حياتي" من تأليف صابر كمال، و تلحين محمد يحيي، و توزيع أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان "توأم روحي"من انتاج الاستاذ أحمد السبكي، و اخراج الاستاذ عثمان أبو لبن.
حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية، وتؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية و الفيلم السينمائي".
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