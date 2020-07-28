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"الخليج 365" من بيروت: إنضمّت الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب إلى منصّة "أولو" التي أطلقت في الشرق الأوسط، والتي يُفاجىء من خلالها المُستخدمون أحبّائهم وأصدقائهم بمقطع فيديو شخصيّ يُسجّله لهم نجمهم المُفضّل.

أعلنت ريتا عن رغبتها بالتبرّع بجزء من عائدات الفيديوهات التي ستُسجّلها من خلال منصّة "أولو"، لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان، وذلك بعد أن تلقّت طلب تسجيل فيديو خاصّ للطفل علي من مركز الـCCCL.

وعبّرت ريتا عن فرحها بهذه المُشاركة وقالت:" سعيدة جداً بالهدف الذي دفعني للإنضمام إلى منصّة "أولو"، والذي سيسمح لي بزرع الأمل في قلوب أطفال المركز، كما سيُتيح لي المجال للتواصل مع كلّ من يُحبّني. وختمت بالقول:" تأثّرت كثيراً بشجاعة علي والقوّة التي تسكنه والتي تظهر بوضوح في عينيه، وأنتظر بفارغ الصبر التعرّف عليه شخصيّاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريتا حرب تنضمّ لمنصّة "أولو" دعماً لمركز سرطان الأطفال في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.