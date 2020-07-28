​ديميت أوزديمير: كيفانش تاتليتوغ ممثل شغوف له قلب طفل

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"الخليج 365" من بيروت: أشادت الممثلة التركية ​ديميت أوزديمير بزميلها الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، مؤكدة أنه دائماً ما يتواصل مع الجميع ويسأل عن أحوالهم، وأن قلبه كالطفل ولديه شغف في عمله.

وقالت ديميت في تصريحات سابقة: "كيفانش شخص طيب جداً يمكنني أن أقول لك إنه يمتلك قلباً من ذهب، وأيضاً هناك أمر لاحظته فيه قلبه كالطفل وطاقته لا تهبط أبداً ولا يمل من العمل، إنه فعلاً إنسان رائع".

الجدير ذكره، أن ديميت شاركت أخيراً بمسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه"، كما أنها أثارت​ ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها خلال رحلة استجمام على البحر.

ومع تعرضها للانتقادات، وصل اسم ديميت إلى الترند لمجرد انتشار هكذا صور، رغم أنها طبيعية حيث تجاهلت ديميت كل هذا الهجوم والضجيج على صورها، ورفضت الرد على أي تعليقات أو تساؤلات وُجّهت إليها.

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وعلى صعيد آخر، مازالت النجمة التركية تدعم زميلها النجم التركي ​جان يامان​، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالتوقف عن مهاجمته، مشيرة إلى أن تقييم مسلسل "​السيد الخطأ​"، الذي يقوم جان ببطولته، لايقتصر على حلقة أو حلقتين، مشددة على أنها واثقة من نجاحه، لكن على الجميع الصبر والانتظار.

وتابعت ديميت: "جان صديقي وأحبه وأحترمه كثيراً، ومن المجتهدين والمشهورين جداً، وأدرك محبة الناس له".

وأوضحت أن جان سيتقدم وسينجح مع مرور الوقت، واختتمت حديثها بالقول: "أنا أثق به".

يُذكر أن جان تعرّض لهجوم كبير، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "السيد الخطأ"، باعتباره فشل في جذب الجمهور في بطولته الدرامية الجديدة، بعيداً عن شريكة نجاحه ​ديميت أوزديمير​، التي كانت عكس جان تماماً، نجحت في تحقيق نسبة مشاهدة عالية في مسلسلها الأخير "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه"، أمام النجم التركي إبراهيم تشيليكول.