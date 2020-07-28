شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وحسن شاكوش يطرحان ديو "100 حساب" غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية "100 حساب" غدا الأربعاء التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام التى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.





احمد سعد وشاكوش

وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتي غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا في الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..في أى حتة معروفين من غير دليل".

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.