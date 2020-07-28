شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تقدم ريمكس Levitating مع مادونا وميسى اليوت.. تعرف على موعد الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا لديها الكثير من المفاجآت التى ستبهر عشاق الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار، فقد كشفت النجمة البالغة من العمر 24 عاما أنها ستطلق ريميكس لأغنية "Levitating" وهى إحدى أغنيات ألبومها الغنائى "Future Nostalgia"، مع 3 من أهم إيقونات الموسيقى والغناء في العالم .



دوا ليبا تكشف عن تعاونها مع ايقونات الموسيقي

كشفت دوا ليبا عبر صفحتها الشخصية علي " تويتر" أنها ستقدم ريمكس أغنية " Levitating " مع ملكة البوب مادونا كذلك النجمة العالمية ميسي اليوت بالتعاون مع دي جي The Blessed Madonna ، و من المقرر أن يتم إطلاق الأغنية يوم 14 أغسطس المقبل .

يذكر أن خبر تعاون النجمة العالمية دوا ليبا مع النجمة الشهيرة مادونا كان خلال الأسابيع الماضية حديث الملايين من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم لكن كانت تدور في شكل " تكهنات " ، وتصدر اسم النجمتين عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ، وقد أشار مدير أعمال النجمة دوا ليبا أن هناك عمل " محتمل " يجمع النجمتين ، فالنجمة الشابة لديها تطلعات للعمل مع أيقونة الموسيقي و الغناء المخضرمة البالغة من العمر ( 61 عاما )، و في الواقع أن ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) حصلت على بعض الإلهام من مادونا أثناء إعداد ألبومها الأخير " future nostalgia "، وأكد أن هناك خطة للتواصل مع مادونا من أجل التعاون مع دوا ليبا في إحدى الأغنيات الجديدة ، وما عليه الآن هو فقط أن يبعث لها برسالة و ينتظر ردها.