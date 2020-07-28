شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى ضيفة تليفزيون الخليج 365 للاحتفال بكليبها الجديد "عايشة بيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف تليفزيون ”الخليج 365” الفنانة مروة ناجى مطربة دار الأوبرا المصرية، ونجمة برنامج اكتشاف المواهب the voice للاحتفال معها بكليبها الغنائي الجديد "عايشة بيك" الذى تطرحه اليوم تزامنا مع اللقاء.



مروة ناجي

يجرى اللقاء اليوم الزميل جمال عبد الناصر ليتحدث مع النجمة مروى ناجى عن مشوارها الغنائى ومشاريعها القادمة ورأيها فى كل القضايا التي تخص الغناء والطرب المطروحة علي الساحة الغنائية .

أغنية "عايشة بيك" من كلمات هاني عبد الرحمن إبراهيم، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، إخراج أحمد جريزمان ويذكر أن آخر أعمال المطربة مروة ناجي، أغنية "أنا المكسورة"، والتي طرحتها عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري.

الفنانة مروة ناجي هي إحدى مطربات الاوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل " تفاحة آدم " في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم علي كما شاركت في مسرحية " وبحلم يا مصر " أمام علي الحجار ، وآخر اعمالها كانت مسرحية " سيرة حب " عم حياة الراحل بليغ حمدى.