شكرا لقرائتكم خبر عن "عايشة بيك".. مروة ناجى تطرح أحدث أغنياتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة مروة ناجي أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

وكانت المطربة مروة ناجى قد طرحت دعاءً دينياً بعنوان "أنا المكسورة" في شهر رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: ارزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام.

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كما طرحت مروة مؤخرا أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدى، وإخراج فادى حداد.

ومنذ عرض الكليب "لما لقيتك"، كان من بين المهنئين من الوسط الفني الفنانة زينة، والمطرب حسام حبيب، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن عزيز الشافعي، والفنان إيهاب فهمى، والملحن محمد رفاعي، والإعلامي محمد نشأت، والملحن وليد سعد، والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء.