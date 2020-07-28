شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون طبيب الغلابة: رجل أفنى عمره من أجل مساعدة الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن الدكتور محمد مشالى، الشهير بلقب "طبيب الغلابة"، الذى توفى اليوم الثلاثاء، عبر حساباتهم على مواقع التواصل المختلفة، وكتب النجم محمد هنيدى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ربنا يرحمك يا دكتور، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة"، وغرد النجم أمير كرارة عبر حسابه على تويتر قائلا: "اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك طبيب الغلابة".

وقالت الفنانة كارول سماحة: "ما أعظم الإنسان عندما يكرس حياته للغير الله يرحمه"، أما الفنانة رانيا يوسف نعته قائلة: "خبر حزين برحيل شخصية مؤثرة ورجل أفنى عمره من أجل مساعدة الغير، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكتب الفنان نبيل الحلفاوى، قائلا: "رحمه الله وجازاه بقدر ما أعطى وبذل من خير.. عزاؤنا لأسرته وللغلابة".

وكتب الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده..نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وأن يجعل عمله الصالح فى ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته".

وقال الفنان محمد محسن "رحم الله طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي وأسكنه فسيح جناته بحق كل ما قدم للبسطاء دكتور محمد كان مثال مشرف وراقي ونجم حقيقي من نجوم المجتمع الحقيقيين أتمنى من الإعلام تكريمه وتسليط الضوء على غيره من النماذج المشرفة حتى يعرف أولادنا كل قدوة حقيقية يحتذوا بها في هذا الزمن الصعب".

أعلن وليد مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، عن وفاة والده، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء، محمد مشالى من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.



أمير كرارة



تامر حسين

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رانيا يوسف



كارول سماحة



محمد عبد الرحمن



محمد فؤاد



محمد محسن