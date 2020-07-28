شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يشوق جمهوره ببوستر أغنيته الجديدة "خطيرة" .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم رامى صبرى جمهوره ببوستر أغنية "خطيرة"، من كلمات تامر حسين، والمقرر طرحها يوم 30 يوليو الجارى، حيث نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها : "قريبا" .

وقال رامى صبرى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": الأغنية تعتمد على رتم الأغاني السريعة والصيفية وتحمل العديد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

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ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها الشاعر تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية".

واحتفل النجم رامى صبرى مؤخرا بنجاح أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

من ناحية أخري شارك رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.