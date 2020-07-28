شكرا لقرائتكم خبر عن رأى صادم من يحيى شاهين حول دخول ابنته مجال التمثيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الكبير يحيى شاهين الذى ولد فى 28 يوليو1917، وتوفى 18 مارس 1994، وهو الفنان الذى شارك فريق التمثيل وظهرت موهبته وترأس فريق التمثيل بالمدرسة، ثم حصل على بكالوريوس فى هندسة النسيج وعُين فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وتعود يحيى شاهين طوال مشواره على إبعاد حياته الشخصية عن أعين الإعلام، كما أنه كان نادر الحديث عن عائلته، إلا أنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة سمح لعرض صور له من حياته الشخصية بصحبة زوجته وكذلك ابنته، كما رد على سؤال حول رد فعله اذا أحبت ابنته داليا الفن وموقفه من عملها فى هذا العام.

وجاء رد يحيى شاهين على هذا السؤال صادماً إذ قال: "والله ما أقدرش أرد عليك في الجزئية دى لأن أنا رجل محافظ شوية ومتدين إلى حد ما، وانا شخصيا ما أرضالهاش إلا إذا كان القدر له كلمة أخرى فى الأمر، كما تحدث عن فضل أم كلثوم عليه فى حياته والعديد من الأمور فى هذا اللقاء.

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