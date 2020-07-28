شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يصور "الخطة العامية" مع غادة عادل داخل محطة بنزينة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم على ربيع مشاهده فى فيلمه الجديد "الخطة العامية"، اليوم الثلاثاء، داخل محطة بنزينة، وتجمع المشاهد بينه وبين توتة - محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد، كما يوشك على ربيع على الانتهاء من تصوير المشاهد ليدخل الفيلم مراحل المونتاج استعداداً للعرض.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، فى قالب أكشن كوميدى، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.

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وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع النجم مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.

كما يعرض حالياً لمحمد عبد الرحمن توتة مسلسل "جمجموم وبم بم"، على إحدى المنصات الرقمية، ونال إشادات كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه، مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.