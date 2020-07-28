شكرا لقرائتكم خبر عن فاندام فى رحلة جوية مع كلبته: جاهز للطيران مرة أخرى مع لوليتا الصغيرة "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض النجم العالمى جون كلود فاندام، رحلة جوية برفقة كلبته الصغيرة لوليتا، حيث كشف عن انطلاق رحلته بالتقاط صورة أمام طائرته الخاصة المكتوب عليها حروف اسمه " JCVD "، ونشر فاندام، الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث كتب "جاهز للطيران مرة أخرى مع لوليتا الصغيرة.. تتوفر مقاطع الفيديو قريبًا على قناة JCVD World على يوتيوب"، لكن دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، والتى يبدو أنه سيعلنها فى مقطع الفيديو المنتظر عبر قناته التى يتابعها أكثر من 100 مليون مشاهد.

يأتى هذا فيما سبق وأكد النجم العالمى جون كلود فاندام، فى بث مباشر عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، نهاية يونيو الماضى، أن المشاكل التى لحقت بصفحته على تم حلها وهى فى الحقيقة بسبب خطأ منه، مؤكدا أنه ليس على دراية كافية بالمشكلات التقنية، وشرح أن ما حدث بسبب ضغطه على زر خاطئ، وقدم الاعتذار لكل محبيه ومتابعيه.

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كما أكد أن متابعيه يسألوه باستمرار حول أعماله القادمة ليكشف أنه بصدد تقديم فيلم مع "نتفليكس" الذى وصف قصته بالرائعة ، وحيا عدد كبير من عشاقه، وقرر نجم هوليوود الشهير أن يقرأ أسماء العديد منهم، مؤكدًا أنهم يستحقوا التحية، ليخبرهم بعد ذلك انه مضطر لإنهاء البث المباشر كونه سيتجه لصالة الألعاب الرياضية الـGYM وهو روتينه اليومى من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

يذكر أن جون كلود فاندام يعد واحدًا من أهم وأشهر نجوم الأكشن فى عالم هوليوود، فقد بدء مسيرته الفنية عام 1979، ومن أبرز الأعمال السينمائية التى قدمها "Beur sur la ville" و"Dragon Eyes" و"The Order" و"In Hell" و"Street Fighter"، وغيرهم.