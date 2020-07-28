شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد السقا فى أحدث ظهور له بصحبة محمد إمام على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد إمام، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، منذ قليل، والتى ظهر فيها بصحبة النجم أحمد السقا، على أحد الشواطئ أثناء قضائهما عطلة الصيف معاً.

وظهر إمام فى الصورة وهو يرتدى قميص والنظارات الشمسية، بينما ارتدى السقا تيشيرت باللون الرمادى، وفى الخلفية يظهر البحر الذي يقضيان عطلتهما الصيفية، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والاعجابات.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.