شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان فينسيا عن قائمة الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان بدورته الـ77 التى تقام فى الفترة ما بين 2-12 سبتمبر المقبل، وتضم القائمة عددا من أفضل الإنتاجات السينمائية وهى فيلم Sun Children للمخرج ماجد مجيدي، وPieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي.

كما تضم القائمة فيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسى وفيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزى وفيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل انجليرت، إضافة إلي فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني و And Tomorrow The Entire World من أخراج جوليا فون هينز و Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك و فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو.

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فيما يشارك فيلم "الرجل الذى باع جلده" للمخرجة كوثر بن هنية، فى مسابقة آفاق وهو الذى كان من المشاريع المميزة المشاركة في منصة مهرجان الجونة السينمائية.

يتتبع الفيلم رحلة سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس. عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.

شارك "الرجل الذي باع جلده" كمشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي، أثناء دورة المهرجان الثانية، وفاز بجائزة وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي.