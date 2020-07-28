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شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه "قربلى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مدحت صالح أحدث أغانيه "قربلى" من كلمات أيمن عز وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق، على يوتيوب ومحطات الراديو.
دارت فكرة الأغنية فى إطار من الحب والرومانسية وقد تم التصوير داخل أحد استوديوهات الصوت، وحضر تسجيل الأغنية كل من المنتج محسن جابر ونجله محمد جابر وشقسقه مصطفى جابر، وشارك الجميع فى تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء التسجيل.
ويقول مطلع أغنية "قربلى": مستنى تسمع بس أنا.. مش لاقى كلمة معينة، توصف حبيبى اللى انت بتوصلنى ليه، قبلك ماكنتش يوم بميز .. بس حظى اكيد كويس، عرفت قيمتك غالية عندى قد إيه.
يذكر أن الفنان مدحت صالح حقق نجاحات كثيرة فى تعاونه مع المنتج الكبير محسن جابر فى منتصف التسعينيات وما بعدها من خلال العديد من الألبومات التى من بينها "وعدى" و"الله ياسيدى" و"جاى على نفسك ليه" وحبك خطر" واستنى".
من ناحية أخرى يحيى النجم مدحت صالح، حفلا غنائيا، ضمن حفلات دار الأوبرا المصرية، والذى سيقام على مسرح النافورة، يوم الخميس 13 أغسطس المقبل، بمصاحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، والذى سيحضرها عدد كبير من محبيه وجمهوره.
وانتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتي صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلي"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.
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