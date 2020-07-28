شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى: محمد وزيرى فشل فى إثبات زواجه منى لعدم وجود أصل العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، عن تفاصيل الحكم القضائى الصادر فى الدعوى التى رفعها ضدها محمد وزيرى مدير أعمالها السابق لإثبات زواجه منها، حيث أكدت أن محكمة الأسرة رفضت دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، لافته إلى أن المحكمة ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت الفنانة هيفاء وهبى، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "محمد وزيرى يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد.. وقضت المحكمة بجلسة اليوم 28 / 7 / 2020 بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.. شكرًا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة.. والشكر الأكبر للقضاء المحترم".

وكانت قد قضت محكمة أسرة قصر النيل، برفض الدعوى المٌقدمة من محمد وزيري، والتى تحمل 89 لسنه 2020 لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التى تقدم بها وزيرى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهامها له بسرقتها فى العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا.

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وحملت تفاصيل الجلسة حضور المُحامى الخاص بالفنانة هيفاء وهبي، ياسر قنطوش، والذى قال فى تصريحات خاصة، إنه يتوجه بالشكر للفنانة الكبيرة، وإن إدعاءات وزيرى اتهامات ليس لها أساس من الصحة، فيما وجه الشكر للمحكمة على دقتها فى تحرى الحقيقة.

وفى السياق ذاته، كان قد جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، الخميس 23 يوليو، حبس "محمد وزيرى" مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بالنصب.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.