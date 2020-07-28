شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون فى أحضان حبيبها على البحر متجاهلين كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة باريس هيلتون لا ترتدى ماسك الوجه إلا فى الأماكن العامة فقط، فبعدما شوهدت وهى تتناول العشاء برفقة والدتها وشقيقتها وحبيبها مرتدية ماسك ملون، ظهرت هيلتون بصحبة حبيبها أثناء قضائهما يوم ممتع على الشاطئ فى ماليبو، كاليفورنيا.

وهيلتون البالغة من العمر 39 عامًا ارتدت مايوه أحمر أثناء الركض على الرمال مع كارتر، 39 عاماً، وظهرت وهي تبادل حبيبها الأحضان والقبلات علي البحر بعيداً عن مخاوف انتشار فيروس كورونا.