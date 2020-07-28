- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون فى أحضان حبيبها على البحر متجاهلين كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة باريس هيلتون لا ترتدى ماسك الوجه إلا فى الأماكن العامة فقط، فبعدما شوهدت وهى تتناول العشاء برفقة والدتها وشقيقتها وحبيبها مرتدية ماسك ملون، ظهرت هيلتون بصحبة حبيبها أثناء قضائهما يوم ممتع على الشاطئ فى ماليبو، كاليفورنيا.
وهيلتون البالغة من العمر 39 عامًا ارتدت مايوه أحمر أثناء الركض على الرمال مع كارتر، 39 عاماً، وظهرت وهي تبادل حبيبها الأحضان والقبلات علي البحر بعيداً عن مخاوف انتشار فيروس كورونا.
باريس هيلتون
وكانت قد أعلنت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء والشخصية التليفزيونية الأمريكية باريس هيلتون عن قرارها الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة أوائل نوفمبر القادم، ونشرت هيلتون، على حسابها في "تويتر" سلسلة صور منتجة باستخدام برنامج "فوتوشوب" تظهرها وهي ترقد على المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك تحت عنوان "باريس رئيسة".
وذكرت: "بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية".وفي تغريدة أخرى تساءلت هيلتون: "هل يجب علي إعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟".، كما نشرت هيلتون مقطع فيديو أعلنت فيه عن نيتها تعيين المغنية ريانا لمنصب نائب الرئيس لأنها "جميلة وموهوبة".
وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا بشأن ما إذا كانت هيلتون جادة في نيتها الترشح، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان مغني الراب كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادم.
باريس هيلتون
باريس هيلتون
باريس هيلتون
كانت هذه تفاصيل خبر باريس هيلتون فى أحضان حبيبها على البحر متجاهلين كورونا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.