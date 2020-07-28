فيديو| سوسن بدر تستعيد ذكريات فيلم أحكي يا شهرزاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعادت الفنانة سوسن بدر ذكرياتها مع الفنان الراحل حسين الإمام، في فيلم "إحكي يا شهرزاد". ونشرت "بدر" مشهد يجمعهما من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" أجمل المشاهد من فيلم إحكي يا شهرزاد مع حبيبي حسين الإمام الله يرحمه، وإخراج الأستاذ يسري نصر الله". يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين كريم فهمي وعلا رشدي وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

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