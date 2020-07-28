هيفاء وهبي: "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي الحكم في قضية إثبات الزواج، التي رفعها الفنان محمد وزيري ليثبت زواجه منها.

وكتبت تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تعلن فيها خسارة وزيري للقضية لعدم كفاية الأدلة، وعلقت:" محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد، وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة".

وأضافت هيفاء:" شكرا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة، والشكر الأكبر للقضاء المحترم".

وحرر محمد حمزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم الشهير بـ"محمد وزيري"، الدعوى القضائية رقم 89 لسنة 2020 وقدم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة زواجه من هيفاء محمد وهبي الشهيرة بالفنانة هيفاء وهبي، مؤكدا أن العلاقة بينهما لم تكن علاقة عمل فقط.

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