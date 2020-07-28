بصور تجمعهما.. أحمد خالد صالح يهنئ هنادي مهنا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص الفنان أحمد خالد صالح على تهنئة خطيبته الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها، الموافق اليوم 28 يوليو الجاري.
ونشر "صالح" صورًا تجمعهما في الأهرامات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" إلى من علمني كيف أحب، عيد ميلاد سعيد، أحبك".
واحتفل الثنائي بخطبتهما في 27 من ديسمبر العام الماضي، وسط حضور اقتصر على الأقارب.
وشارك أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك للمخرج محمود كامل، عن قصة "حظك اليوم" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
كما شارك الثنائي في عام 2020 في مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، ومن إخراج حسين المنباوي.
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