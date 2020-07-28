"إنسان نادر الوجود".. نجوم الفن ينعون طبيب الغلابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي طبيب الغلابة، الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية فجر اليوم، بطنطا محافظة الشرقية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

محمد ممدوح

نشر الفنان محمد ممدوح صورة لطبيب الغلابة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:" كل واحد فينا مدين للراجل ده عالاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية، دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء".

داود حسين

وكتب الفنان داود حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، :" يرحل الإنسان و يترك خلفه سيرة حسنة .. تتوارثها الأجيال و دعوات صادقة من كل مريض تشافى و ودع الالام .. الدكتور المرحوم محمد عبد الغفار مشالي .. طبيب بشري مصري .. لقبه دكتور الغلابة .. ساعد المحتاجين .. يحتاج من الجميع الدعاء والفاتحة على روحه الطاهرة .. لا أعرف الدكتور شخصياً و لكن أفخر وأعتز أن يكون في زمننا هذا بشر بهذا النوع من النقاء .. حفظكم الله جميعاً".

حسني شتا

كما كتب الفنان حسني شتا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، :"إنا لله وإنا إليه راجعون، طبيب الغلابة د/ محمد مشالي في ذمة الله، ادعو له بالرحمة والمغفرة".

وأضاف شتا :" فعلا إنسان نادر الوجود في هذا الزمن، ‏سبحان الله بعد اللي عدي من عمرك في صمت بتخدم بدون مقابل وتداوي جروح الفقرا من غير ما حد يحس بيك... ربك يكافئك بأن كل الناس تترحم عليك".

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إنجي خطاب

وكتبت الفنانة إنجي خطاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :" الله يرحمك ويحسن اليك زي ما أحسنت للغلابه مخدتش حاجه من الدنيا غير عملك الصالح، ودعوات الناس ليك اللي كلها حب واحترام رحمه الله عليك يا ملاك الغلابة".

هبة عبد الغني

فيما كتبت الفنانة هبة عبد الغني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،:"رحل الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة، رحمة الله عليه".

أمير كرارة

ونشر "كرارة" صورة للراحل محمد مشالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنتك".

محمد فؤاد

ونشر "فؤاد" صورة لطبيب الغلابة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" رحمة الله علي إنسان وفقه الله لخدمة عباده، نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله، و ان يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته".

نبيل الحلفاوي

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" رحمه الله وجزاه بقدر ما أعطى وبذل من خير.. عزاؤنا لأسرته وللغلابة".