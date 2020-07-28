إنجي وجدان توجه رسالة رومانسية لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إنجي وجدان رسالة رومانسية لزوجها.

ونشرت إنجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"بحبك، ربنا يخليك لينا وتبقى ديمًا سندي وضهري وكل حاجة".

واحتفلت الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلادها الـ37 منذ أيام وسط عائلتها.

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