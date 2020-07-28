"عزاؤنا لأسرته وللغلابة"..نبيل الحلفاوي ينعى الدكتور محمد مشالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، بمدينة طنطا محافظة الغربية.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" رحمه الله وجزاه بقدر ما أعطي وبذل من خير.. عزاؤنا لأسرته وللغلابة".

وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.