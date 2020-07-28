هالة صدقي تبعث رسالة لصلاح السعدني :"حبيبي يا أرابيسك وحشتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة للفنان الكبير صلاح السعدني، بعد فترة غياب طويلة عن مجال التمثيل. ونشرت هالة صورة تجمعهما من مسلسل "أرابيسك"، الذي حقق شهرة كبيرة في وقت عرضه، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"حبيبي يا أرابيسك وحشتني". وشاركت هالة صدقي مؤخرًا في مسلسل" ليه لأ"، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.

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