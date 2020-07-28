محامي كارول سماحة: سحبت صوتها من "توأم روحي" ولا خلافات مع السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

أصدرت النجمة اللبنانية كارول سماحة بيانًا توضيحيًا تعلن فيه سحب صوتها من فيلم " توأم روحي " بطولة الفنان حسن الرداد بعد تسجيلها الأغنية الخاصة به.

وكشف الدكتور حسام لطفي محامي كارول في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفنانة لم تتوافق رؤيتها الفنية للأغنية مع رؤية صناع العمل، لهذا قررت سحب صوتها من الأغنية الدعائية للعمل".

وأوضح "لم تحدث أي خلافات بين الفنانة الكبيرة والمنتج أحمد السبكي، ولكنها فضلت عمل بيان تعلن فيه الانسحاب كما أصدرت بيانًا من قبل، تعلن فيه غناء الأغنية، والأمر تم بالاتفاق بينهما".

وأضاف: "كارول سماحة لم تسجل الأغنية بشكل رسمي ولكن كان مجرد تسجيل تجريبي".

"توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وإخراج عثمان أبولبن.

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وكانت أوضحت كارول في بيانها أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس".

واستكملت: "لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية".

واختتمت كارول بيانها: "أنها تتمنى التوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي".

يذكر أن النجمة الكبيرة طرحت مؤخرًا أغنية "بون فوياج" وحققت بها نجاحًا كبيرًا.