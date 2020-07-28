محمد فؤاد ينعى "طبيب الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد فؤاد، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، بمدينة طنطا محافظة الغربية.

ونشر "فؤاد" صورة لطبيب الغلابة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده، نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله، و أن يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته".

ويستعد الفنان محمد فؤاد لطرح كليب جديد خلال الفترة المقبلة بعنوان "شكوى إلى الله".

من ناحية أخرى، انتهى الفنان محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة ‏مع الملحن مصطفى شكري، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب‎.‎