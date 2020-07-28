كاتي بيري وأورلاندو بلوم يؤجلان زفافهما للمرة الثانية فما هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:44 مساءً - ليست كاتي بيري وأورلاندو بلوم أول ثنائي شهير يضعهما فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمآزق،ويؤجل حفل زفاف عمرهما وحلم حياتهما بالإرتباط، فكاتي بيري تريد أكثر من أي شيء تتويج حبها لرجل أحلامها الوسيم النجم الهوليوودي البريطاني أورلاندو بلوم.

وعدد كبير من المشاهير أجلوا أفراحهم ومشاريعهم الفنية والشخصية والسياحية إلى موعد مجهول غير معروف لهم بعد.

فبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية قررت المغنية الأمريكية كاتي بيري "35 عاماً" تأجيل حفل زفافها من الممثل البريطاني الوسيم أورلاندو بلوم "43 عاماً" بطل "سيد الخواتم" مرة ثانية.

وكان من موعد إقامة حفل زفاف كاتي بيري وأورلاندو بلوم الأول المتوقع أن يتم في اليابان في شتاء 2019 الماضي، لكنهما أجلا موعد حفل الزفاف الأول آنذاك إلى صيف 2020 الحالي،ولم يحصل كما خططا له سابقاً.

وكان على العريسين كاتي وأورلاندو تأجيل زفافهما مرة ثانية بسبب تفشي فيروس كورونا وانتظارهما ولادة طفلتهما الأولى.

كاتي بيري وأورلاندو بلوم



وقالت المغنية الشهيرة كاتي بيري البالغة من العمر" 35 عاما" : " لا يمكنك التخطيط لأي شيء في عام 2020 لأن هذه الخطط يتم إلغاؤها دائماً".

وأضافت بيري قائلة : "نريد إنجاب طفل سليم فقط، يجب على الجميع العيش أسبوعاً بأسبوع الآن".

وأعلنت المغنية الشهيرة كاتي بيري عن خطوبتها من أورلاندو بلوم قبل عام من الإعلان عن حملها في مارس/ آذار.

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وقالت بيري إن خطيبها أورلاندو بلوم ضد الزمن،فهو حين يتقدم بالعمر يعود للوراء وليس للأمام ويزداد إثارة ورشاقة ووسامة،وربما يكون السبب استيقاظه المبكر في السابعة صباحاً،وممارسته للرياضة ،وهي تقدر قيمة تأثيره الإيجابي المهدىء على حياتها وجلبه الهدوء والراحة النفسية إليها،فعندما انفصلا لمدة عام راودتها أفكاراً إنتحارية وموجات اكتئاب عاتية،وعودته إليها أعاد إليها السعادة والهدوء لأنه رجل رائع ومثالي.

وللعلم ظل أورلاندو بلوم مخلصاً لكاتي خلال انفصالهما ولم يخنها مع أي امرأة أخرى.

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