درة بوشوشة العربية الوحيدة في لجان تحكيم مهرجان فينيسيا الـ77

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:44 مساءً - كشف مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن أسماء أعضاء لجان التحكيم للمسابقات الرسمية الأربع للنسخة الـ77، المقرر عقدها خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل، وتواجدت المنتجة التونسية درة بوشوشة كممثلة وحيدة للسينما العربية.

كايت بلانشيت رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

المسابقة الرسمية التي تحمل اسم "VENEZIA 77" ستترأسها النجمة كيت بلانشيت، وتضم في عضويتها كل من: فيرونكا فرانز، جوانا هوج، كريستيان بيتزولد، نيكولا لاجيويا، كريستي بيو، لوديفين سانيير.

وتترأس المخرجة الفرنسية الشهيرة كلير دينيس، لجنة تحكيم مسابقة "أفاق" وتضم في عضويتها: أوسكار أليجريا، فرانشيسكا كومينسيني، كاتريل شوري، كريستين فاشون.

ويرأس المخرج والمؤلف الإيطالي كلاوديو جيوفانيسي، لجنة تحكيم مسابقة "أسد فينيسيا" والتي تمنح عادة للأعمال الأولي، وتضم عضوية اللجنة كل من: ريمي بونوم والمنتجة التونسية درة بوشوشة.

مسابقة الواقع الإفتراضي، تترأسها الأمريكية سيلين تريكارت، وعضوية: هيدو كوجيما، عاصف كابديا.

Lacci" " فيلم الافتتاح

ويفتتح المهرجان فعاليات نسخته بعرض فيلم "Lacci" لدانييلي لوتشيتي، وبذلك يصبح أول فيلم إيطالي يفتح التظاهرة السينمائية العريقة منذ 11 عامًا. حيث كان الافتتاح الإيطالي الأخير في عام 2009 مع فيلم "Baarìa" لجيوزبي تورنتوري.

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وأعلن منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي منح المخرجة الصينية الشهيرة آن هوي، والممثلة البريطانية تيلدا سوينتون، بجائزة الإنجاز الإبداعي لمدي الحياة.

ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين خارجيتين ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، واحدة في البندقية والأخرى في الليدو، حيث سيشاهد جزء كبير من جمهور المهرجان الأفلام.

فيلم 200 متر يشارك في مسابقة أيام فينيسيا

وسبق أن أعلنت مسابقة "أيام فينيسيا"، المقرر اقامتها ضمن فعاليات الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، عن مشاركة الفيلم الروائي الفلسطيني الطويل "200 متر" للمخرج الفلسطيني آمين نايفة رسميا.

الفيلم من كتابة وإخراج أمين نايف في أول تجربة بمجال اللفيلم الروائي الطويل، ومن إنتاج مي عودة، ومن بطولة الممثل علي سليمان ومجموعة من المواهب الفلسطينية وبمشاركة الممثلة الألمانية Anna Unterberger، وشارك ضمن برنامج مشروعات في مرحلة التطوير في الدورة الأولى لمنصة مهرجان الجونة السينمائي، حيث حصل آنذاك على جائزة مينتور آرابيا لتمكين الأطفال والشباب، وقدرها 5000 دولار أمريكي.

تدور أحداث الفيلم حول قصة عائلة فلسطينية فرقها قسرا جدار الاحتلال الإسرائيلي، وتدور أحداثه حول رحلة أب يريد الوصول إلى ابنه على الطرف الآخر من الجدار، وتم تصويره في مدينة طولكرم الصيف الماضي.

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