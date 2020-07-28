إليسا تدخل الموسم الصيفي الغنائي بألبوم "صاحبة رأي"

تبدأ الفنانة إليسا موسمها الغنائي لصيف 2020 بألبومها الجديد "صاحبة رأي" الذي أعلنت عنه الفترة الماضية من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

طرحت إليسا اغنية "صاحبة رأي" رسمياً كمرحلة دعائية لألبومها الجديد الذي حمل نفس اسم الأغنية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واقتربت من 2 مليون مشاهدة في مايقرب أسبوع من طرحها، الأغنية من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:هادي شرارة.

حتى الآن تطغي اللهجة المصرية على البوم إليسا، حيث أعلن الشاعر أمير

طعيمة عن مشاركته في الألبوم بأغنيتين إحداهما"حبة اهتمام من ألحان:زياد برجي، والأخرى"أنا شبه نسيتك" من ألحان:وليد سعد وتوزيع:أحمد إبراهيم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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بالإضافة إلى مشاركة الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الاولى "ح اعتبرك مت" من ألحان :مدين، وتوزيع: أحمد عبد السلام، والثانية "مباحة" من ألحان:أحمد زعيم، توزيع:نور، حسب ما أعلن على حسابه الرسمي على "فيسبوك".

"صاحبة رأي" سيتم طرحه بعد مرور عامين على آخر ألبوماتها"إلى كل اللي بيحبوني" الذي تم إصداره عام 2018، وضم 16 أغنية منهم"كرهني، مفيش أسباب، ارتاح وعيش، إنت ومعي، ع المخفي، وحشتوني".

يأتي الألبوم بعد حالة من الانتعاش الغنائي التي تعيه إليسا بعد طرحها لأغنيتين منفردتين خلال الـ 3 أشهر لماضية، أولها أغنية "هنغني كمان وكمان"، التي طرحتها شهر أبريل الماضي وحققت مايزيد عن 7 مليون مشاهدة، من كلمات:شادي نور، ألحان وتوزيع:محمد يحيى، والأخرى أغنية "قهوة الماضي" التي طرحتها خلال شهر مايو الماضي، وحققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع: كميل خوري.