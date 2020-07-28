شـاهد .. رانيا منصور من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "منصور" في الصور بفستان إسود، وشعرها منسدل على الأكتاف. منسدل على الأكتاف.

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" وشاركها العمل الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، ونورهان منصور من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة .

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