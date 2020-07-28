آسر ياسين يشارك جمهوره صورة من عطلته الصيفية

نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر "ياسين" في الصورة على شاطيء البحر، أثناء إستمتاعه بالعطلة الصيفية، معلقاً، قائلا: "اجازة مستحقة ".

يذكر أن، النجم آسر ياسين، قد شارك في المارثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع النجمة نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.



ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف: أحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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وتدور أحداث المسلسل حول "سكر" نصابة محترفة يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف ايضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.