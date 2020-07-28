حلا شيحا تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "مش أنا"

أعلنت الفنانة حلا شيحا عن انتهائها من تصوير فيلمها السينمائي الجديد "مش أنا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت حلا صورة لها مع فريق عمل الفيلم أبرزهم الفنان ماجد الكدواني عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة:"فركش مش أنا"

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يمثل الفيلم عودة سينمائية لحلا بعد غياب أكثر من 14 عام أما الفنان تامر حسني، حيث كان آخر ظهور سينمائي لها من خلال فيلم "كامل الأوصاف" أما الراحل عامر منيب، الذي قدمته بالحجاب ووبعدها أعلنت اعتزال الفن، وعادت

درامياً عام 2019 من خلال مسلسل "زلزال" بمشاركة الفنان محمد رمضان.

يذك ان حلا قد شاركت رمضانياً من خلال مسلسل "خيانة عهد"من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد.