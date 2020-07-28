تامر حسين ينعي الطبيب محمد مشالي بكلمات مؤثرة

نعى الشاعر تامر حسين الطبيب الشهير "محمد مشالي" بجمل شعرية مؤثرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وصف تامر رحيل الطبيب بكلمات مؤثرة قائلاً:"ياطمعانين فى الدنيا ومتاعها وكنوزها ‬مساكين عشان ناسين ان الدوام لله ‬أعمالك الصالحه هى اللى حاتعوزها ‬ ‫وكلنا رايحين مين خد كنوزه معاه ‬صفوا النوايا يا خلق‬ علشان تحسوا ب فرق‬ عيشوا ب ما يرضى الله ‬" علشان تحسوا ب فرق‬ عيشوا ب ما يرضى الله ‬" Advertisements وتقدم بواجب العزاء قائلاً:" الله يرحمك يادكتور ويجعل أعمالك الحلوة وخدمتك للناس فى ميزان حسناتك دكتور محمد مشالى طبيب الغلابة فى ذمة الله راجل عظيم قدم كتير للناس الغلابة وعالج ناس ياما ببلاش وب أقل مقابل دعواتكم بالرحمة والمغفرة". وب أقل مقابل دعواتكم بالرحمة والمغفرة". يذكر ان أحدث أعمال تامر حسين المنتظرة هي أغنية "يابلدنا ياحلوة" للهضبة عمرو دياب، والتي ستطرح خلال موسم عيد الأضحى الغنائي، وسيقوم بتلحينها عمرو مصطفى، وهي أغنية تحمل الطابع الوطني، بالإضافة إلى عمله الغنائي التميز مع الفنان "رامي صبري" من خلال أغنية "فرصة تانية" التي حصلت على أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.

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