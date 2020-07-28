كارول سماحة تنسحب غنائيًا من فيلم "توأم روحي"

أعلنت الفنانة كارول سماحة إلغاء أغنيتها "حلم حياتي" من فيلم "توأم روحي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أوضحت كارول أسباب إلغاءها للأغنية قائلة: "لم يتفق الشكل النهائي للأغنية مع الرؤية الفنية للسوبر

ستار كارول سماحة لذا اتفقت على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي للأغنية التي تحمل اسم حلم حياتي وهي ضمن فيلم توأم روحي من إخراج عثمان أبو لبن وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد".

يذكر أن كارول طرحت أخيراً كليب أغنية "Bon Voyage"، وسجلت اكثر من 4 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان: يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

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