فيديو .. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه قربلى

طرحت اليوم شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو أحدث أغنية سنجل للمطرب الفنان مدحت صالح والذى يحمل عنوان "قربلى"، من كلمات أيمن عز وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق.
دارت فكرة الأغنية في إطار من الحب و الرومانسية وقد تم التصوير داخل أحد ستوديوهات الصوت، أثناءتسجيل مدحت للأغنية قد حضر التسجبل المنتج الكبير محسن جابر والمنتج محمد جابر وشقيقه المهندس مصطفى جابر، وشارك الجميع فى تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء التسجيل.
يذكر ان الفنان مدحت صالح حقق نجاحات كثيرة فى تعاونه مع المنتج الكبير محسنجابر وشركة عالم الفن ومزيكا فى منتصف التسعينيات وما بعدها من خلال العديد من الألبومات التى من بينها "وعدى" و"الله ياسيدى" و"جاى على نفسك ليه" وحبك خطر" واستنى" .
ويقول مطلع أغنية "قربلى":.. مستنى تسمع بس انا .. مش لاقى كلمة معينة توصف حبيبى اللى انت بتوصلنى ليه قبلك ماكنتش يوم بميز .. بس حظى اكيد كويس عرفت قيمتك غالية عندى قد إيه ".
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