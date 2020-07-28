نجوم الفن ينعون طبيب الغلابة محمد مشالي

رحل فجر اليوم الطبيب الشهير محمد مشالي بعد رحلة من العطاء ومساهمته الاستثنائية في علاج الفقراء دون انتظار مقابل مادي ضخم أو شهرة كبيرة، وذلك حسب ما أعلن نجله وليد مشالي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

حرص على نعيه عدد ضخم من محبيه وطلابه الذين تتلمذوا على يده، بالإضافة إلى عدد من نجوم لفن على حساباتهم الرسمية على موقع التدوينات القصير "تويتر".

حرص الفنان محمد هنيدي على تقديم واجب العزاء قائلاً:"ربنا يرحمك يادكتور..رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة"

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وتقدم أمير كرارة بواجب العزاء قائلاً:"اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنتك"

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن حزنها على وفاته قائلة:"خبر حزين برحيل شخصية مؤثرة ورجل أفنى عمره من أجل مساعدة الغير،أنا لله وإنا إليه راجعون"

نعاه الفنان محمد محسن قائلاً:"رحم الله طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي وأسكنه فسيح جناته بحق كل ما قدم للبسطاء. دكتور محمد كان مثال مشرف وراقي ونجم حقيقي من نجوم المجتمع الحقيقيين. أتمنى من الإعلام تكريمه وتسليط

الضوء على غيره من النماذج المشرفة حتى يعرف أولادنا كل قدوة حقيقية يحتذوا بها في هذا الزمن الصعب".

محمد مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

وتخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة.

وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.