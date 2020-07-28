أميتاب باتشان لم يتمالك دموعه بعد الخبر داخل مستشفى العلاج

وبعد معرفة الجد أميتاب بشفاء حفيدته ووالدتها، لم يتمالك، دموعه داخل المستشفى التي يتلقى العلاج فيها من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال إنه بكى عندما علم بشفاء زوجة ابنه، أيشواريا راي وحفيدته البالغة من العمر 8 سنوات من مرض (كوفيد-19) والتصريح لهما بالخروج من نفس المستشفى.

وغرد أميتاب باتشان البالغ من العمر 77 عاما أنه أصبح عاطفيًا حين تم إرسال زوجة ابنه وحفيدته إلى المنزل بعدما أظهرت نتيجة اختباراتهما الأخيرة أنها “سلبية”، وقال: طبعد خروج ابنتي وحفيدتي من المستشفى، لم أستطع كبح دموعي. يارب بركاتك بلا حدود”.

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​وخرجت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أيشواريا راي، من المستشفى، أمس الاثنين، بعدما تبين أن نتائج اختبارها لفيروس “كورونا” المستجد سلبية.

وأعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان، عبر حسابه على موقع “تويتر” عن خروج زوجته أيشواريا راي وابنتهما “أراديا” من المستشفى، وأنهما سيعودان إلى المنزل.

بينما أشار إلى أنه ما زال هو ووالده نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، في المستشفى للعلاج من فيروس “كورونا” المستجد.

تم إدخال أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك إلى المستشفى منذ 11 تموز الجاري، بينما تم الإعلان عن أن نتائج اختبار أيشواريا راي وابنتها أراديا إيجابية في اليوم التالي، 12 يوليو، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما، وتم نقلهم إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك الأسبوع

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له الفنان الهندي في أحد المستشفيات فقال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: “بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب”.