كارول سماحة تسحب أغنيتها من فيلم «توأم روحي» قبل عرضه

رنا صلاح الدين - أصدرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بيانًا إعلاميًا أكدت من خلاله سحبها الأغنية الدعائية لفيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، وذلك قبل عرض الفيلم.

وجاء نص البيان كالتالي: "توضح الفنانة كارول سماحة أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي علي سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي" من تأليف الأستاذ صابر كمال وتوزيع أشرف محروس ضمن فيلم بعنوان "توأم روحي" من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبولبن، حيث لم تقنتع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية".

يُذكر أن فيلم "توأم روحي" سيتم طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد زيادة نسبة إشغال السينما حسب تصريحات منتج الفيلم، الفيلم تأليف أماني التونسي وتم التصوير بين القاهرة وباريس وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي.