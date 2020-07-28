بعد أقل من شهر على خطبتها.. شقيقة ديانا كرزون تنفصل عن خطيبها

رنا صلاح الدين - أعلنت زين كرزون، شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون، انفصالها عن خطيبها عبدالله كنعان، بعد مرور أقل من شهر على خطبتهما.

زين، نشرت صورة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بيانا قالت فيه: «بالدنيا لازم نكون أقوياء لحتى نقدر نواجه كل شي بصير معنا بحياتنا، إذا من أول عثرة بدنا نوقع ونضل واقعين على الأرض ما رح نقدر نكمل في هالحياة.. كل ما بنوقع بنرجع بنوقف على رجلينا.. وخلي كل وقعة مصدر قوة الكم».

وأضافت: «دائمًا ما تزعلوا على شي، وقولوا ربنا رح يعوضني الأحسن».

زين كرزون

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وتابعت: «الله لا يضر حدا يارب.. هيك أنا أهلي علموني إنه دائمًا أدعي الخير للناس حتى لو كانوا بدهم يضروني»، ونصحت متابعيها باتباع هذه النصيحة حتى يجدون الخير في الحياة.

وذكرت بعض الأخبار أن زين اكتشفت أن خطيبها لها العديد من السوابق الأمنية بالإضافة إلى أنه ليس رجل أعمال ولا يمتلك أي نوادي، وقامت زين بحذف كل الصور التي جمعتها به عبر صفحتها على إنستجرام.

وكانت زين قد احتفلت بخطبتها بشكل مفاجئ لجمهورها وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها.

زين كرزون