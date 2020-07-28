Jul 28, 2020 ودّعت الممثلة التركية سونغول اودان العزوبية وتزوجت من رجل الأعمال أرمان بيشيكجي بعد أربع سنوات من الحب. وفي عرس بسيط، ارتدت “اودان” فستانًا بسيطًا وأنيقًا في آن، واحتفلت بزواجها من حبيبها بحضور اقتصر على عدد قليل من العائلة والاصدقاء. نذكر ان سونغول اودان اشتهرت في العالم العربي بمسلسل “نور”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- التركية سونغول اودان تدخل القفص الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.