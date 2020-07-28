شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تشكر الطاقم الطبى بعد إنقاذ حياة شقيقتها نسرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة زينة الشكر للطاقم الطبى المشرف على حالة شقيقتها نسرين بعد إصابتها بنزيف فى المخ، ونشرت صورة مع عدد من الأطباء، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "الحمد لله أولا وأخيرا وبشكر ربنا أولا ثم بشكركم من قلبي الطاقم الطبي .. شكرا بجد على إنقاذ حياة أختى ربنا يكرمكم.. ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة لولادها ولينا يارب".



زينة

وتتلقى شقيقة النجمة زينة نسرين العلاج فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد إصابتها بنزيف حاد فى المخ، حيث دخلت المستشفى منتصف الشهر الحالي.

وتتواجد زينة وعائلتها بجانب شقيقتها فى المستشفى حالياً حتى تتخطى هذه الأزمة الصحية، حيث إن الفترة التى حددها الطبيب المعالج هو 11 يوما وبعدها سيظهر إذا كانت تخطت مرحلة الخطر أم لا.

يذكر أن زينة قدمت فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، أحمد سلطان، محمد دسوقى وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبنى" والعلاقات الأسرية.