شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: تعاقد حمو بيكا مع روتانا لا يعنى السماح له بالغناء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365"، إن تعاقد شركة روتانا مع حمو بيكا لن يغير شيئا فى قرار النقابة بمنعه هو ومطربى المهرجانات من الغناء فى مصر، خاصة أنه ليس لديه تصريح غناء من النقابة ولا عضوية وبالتالى لن يسمح له بإقامة حفلات أو الغناء فى مصر طبقا لقرار النقابة برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر.

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يأتى ذلك ردا على طرح حمو بيكا أغنية "إيه الحكاية" رسميا على القناة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب".

وحل حمو بيكا مغنى المهرجانات، ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، فى التغطية الموسعة، وذلك بعد تعرضه لحملة تنمر خلال اليومين الماضيين، حيث سخرت منه إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووصفته بـ"ذو جهل قد ينام على حرير"، وقال بيكا: "أنا أخواتى وأقاربى متعلمين، أنا لا أحب التعليم، أنا راضى بحياتى ومش فاضى علشان اتعلم، واللى أنا اتعلمته أكبر بكتير من أى حد اتعمله طول حياته فى المدارس، ولكنى أنصح كل الشباب بالتعلم وإكمال الدراسة، التعليم أخلاق وذوق واحترام".