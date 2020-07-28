شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تعتذر عن أغنية "حلم حياتى" فى فيلم "توأم روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت النجمة اللبنانية كارول سماحة بيانًا تعلن فيه سحب صوتها من فيلم " توأم روحي" بعد تسجيلها الأغنية الخاصة به.

وقالت كارول في بيانها أنها: "اتفقت مع المنتج المعروف أحمد السبكي على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس".

وأضافت: "لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية" مؤكدة فى بيانها: "بأنها تتمنى التوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي".



بيان كارول سماحة

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فيلم "توأم روحى" من بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.

وطرحت النجمة كارول سماحة كليبها الجديد الذى يحمل اسم bon voyage، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وشارك فى الكليب بالأداء التمثيلى أمام النجمة كارول سماحة الإعلامي باسل الزارو.