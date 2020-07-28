شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تعلن تأجيل طرح ألبومها وتعلق: 2020 رمت الكيك فى وجهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الخط السيئ يلاحق النجمة العالمية كاتى بيرى فبعدما كان محبوها فى انتظار طرح ألبومها الجديد، أعلنت بيرى الحامل فى طفلها الأول عن تأجيل طرح الألبوم الذى يحمل اسم "Smile".

وكشفت كاتى بيرى عن صورة لها كأن أحد رمى بكيك فى وجهها وعلقت عليها قائلة "لا أحب أن أخبركم بهذا الخبر السيئ وكأنى القى فطيرة فى وجههكم.. علمتنى 2020 ألا أتعلق بالخطط أكثر من اللازم"، وأضافت "أنه بسبب أمور إنتاجية تقرر طرح الألبوم في 28 أغسطس المقبل".

وكانت قد تحدثت كاتى بيرى عن واحدة من أصعب المراحل فى حياتها وهى إصابتها بالاكتئاب عام 2017 وهو ما تناقلته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "ديلى ميل"، حيث كانت بيرى البالغة من العمر 35 عاما صريحة حول تحدثها فى برنامج ‪Howard Stern‬ عن صراعاتها العقلية أثناء تسجيل ألبومها الغنائى السادس، فقالت: "كنت قد وقعت ضحية لنوبات خفيفة من الاكتئاب من قبل، لكننى تمكنت من تجنب الوقوع فى الاكتئاب المظلم حقا من خلال تقديم الأعمال الموسيقية .. وهو جانب يساعد على الإلهاء مثل تناول الطعام أو العمل بكل تركيزك أو التعرف علي صديق جديد أو التسوق.

كانت كاتي بيري أعلنت شهر مارس الماضي عن حملها في طفلتها من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

Advertisements

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.