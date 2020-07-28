شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق: أغانى المهرجان عشوائية ومتدنية وأدعم محاربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم إيهاب توفيق عن رأيه فى أغانى المهرجانات التى انتشرت بكثافة فى الفترة الأخيرة، وأصبحت محل جدل بين الجمهور وكذلك صناع الأغنية فى مصر، موضحاً أنها لا يعتبر هذه النوعية من الأغانى فنا ولا يعترف به من الأساس، وأنه لن يقدم على تقديمها بأى شكل.

وأوضح إيهاب توفيق، لـ"الخليج 365"، "هذه الأغانى العشوائية انتشرت تحديدًا بعد الثورة، خصوصا أن الثورات تدفع البعض للتمرد على كل شىء، وأول هذه الأشياء هو شكل الفن، الذى يتحول إلى فوضى بسبب شعورهم بالحرية، ما يؤدى إلى تدنى كلمات الأغانى باستخدام العديد من المصطلحات الشعبية بشكل تدريجى، وأن فترة الحروب التى خاضتها مصر فى العقود الماضية نتج عنها أغانى شعبية جيدة أما حاليًا فالأغانى بما تسمى المهرجانات أصبحت متدنية بشكل كبير جدًا وانحدرت إلى مستوى سيئ".

وحول قرار نقيب الموسيقين هانى شاكر بإيقاف تصريح مطربى المهرجانات أكد إيهاب توفيق: "سعيد جداً وأحترم وأقدر قرار هانى شاكر ومحاربته لهذه النوعيات من الأغاني المتدنية، ومنع أغانى المهرجانات التي تدمر جيل كامل وتسئ إلى الذوق العام خصوصا في الكلام الذى يقال فيها".

وفي وقت سابق، كشف النجم إيهاب توفيق عن تفاصيل أغنية "هي هي دنيا" الذى صورها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج متيم السراج قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تحمل حالة من التفاؤل والبهجة وعودة الناس للسعادة خصوصا بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضنا لها مشيرا أنه قام بتسجيلها منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا ويتمنى ان تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو، وهى من كلمات عوض بدوى وألحان الراحل أشرف سالم وتوزيع أحمد عادل .