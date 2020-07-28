حسين الجسمي ويارا يتبرعان بريع حفلهما في عيد الاضحى لصالح الأطفال المصابين بـ "كورونا"

رنا صلاح الدين - يستعد الفناة الإماراتي حسين الجسمي والفنانة اللبنانية يارا لإحياء حفلهما بدبي، في ثاني أيام عيد الأضحى.

الفنانة اللبنانة نشرت الإعلان الدعائي للحفل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، كاشفة أن ريع الحفل سيعود للأطفال المتأثرين بجائحة "كورونا".

يارا كتبت: "إحتفلوا بعيد الأضحى في دبي أوبرا ثاني أيام العيد الموافق 1 أغسطس الذي سيكون حفلاً خيرياً بعنوان "حفل العيد والعطاء" ويعود ريعه للأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد-19".

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وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد شارك مؤخرا، فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أغنية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها: كلنا بك يا وطن مسؤولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين، وان تحدانا الزمن، ابشر بنا يا وطن، متّحدين ومتحدّين.

وقد عرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي نعيشها في مواجهة فيروس كورونا.

حسين الجسمي ويارا