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رنا صلاح الدين - يستعد الفناة الإماراتي حسين الجسمي والفنانة اللبنانية يارا لإحياء حفلهما بدبي، في ثاني أيام عيد الأضحى.
الفنانة اللبنانة نشرت الإعلان الدعائي للحفل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، كاشفة أن ريع الحفل سيعود للأطفال المتأثرين بجائحة "كورونا".
يارا كتبت: "إحتفلوا بعيد الأضحى في دبي أوبرا ثاني أيام العيد الموافق 1 أغسطس الذي سيكون حفلاً خيرياً بعنوان "حفل العيد والعطاء" ويعود ريعه للأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد-19".
وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد شارك مؤخرا، فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أغنية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها: كلنا بك يا وطن مسؤولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين، وان تحدانا الزمن، ابشر بنا يا وطن، متّحدين ومتحدّين.
وقد عرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي نعيشها في مواجهة فيروس كورونا.
حسين الجسمي ويارا
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي ويارا يتبرعان بريع حفلهما في عيد الاضحى لصالح الأطفال المصابين بـ "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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