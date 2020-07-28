مشاهير السوشيال ميديا تحت المقصلة.. النيابة الكويتية تجمد أرصدة حليمة بولند وفرح الهادي وآخرين

رنا صلاح الدين - أصدرت النيابة الكويتية قرارا بتجميد أرصدة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والتحفظ على كافة ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهم، ومنع وكلائهم وممثليهم من التصرف بها، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية غسل الأموال.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم: يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز ومريم رضا".

وجاء نص قرار النائب العام كالتالي: "التحفظ على أموال المتهمين المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في دولة الكويت، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في هذه الحسابات أو في صناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا بها".

حليمة بولند وفرح الهادي وفوز الفهد

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كما نص على: "التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد هذه الأموال، ومنعهم أو من يوكلونهم أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم، من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية".

وكشف مصدر أنه يجري حاليا جمع المعلومات والتحريات حول أعمال المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.

وأضاف أن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة، لافتا إلى أن تجميد الأرصدة معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم، قائلا: "إذا أُدينوا سيدفعون ضعف هذه المبالغ".