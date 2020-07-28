ريهام سعيد تكشف عن البرنامج الذي تتمنى تقديمه: نفسي أعمله قبل ما أموت

رنا صلاح الدين - نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مقطع فيديو من برنامجها "صبايا"، تحدثت خلاله عما تتعرض له الفتيات من "تحرش".

ريهام كشفت خلال الفيديو عن البرنامج الذي تريد تقديمه، عن أمنيتها في أن يكون هناك برنامج تليفزيوني تعليمي يعلم الأمهات كيفية تربية الأبناء.

الإعلامية المصرية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "خلي عندكوا دم.. نفسي أعمل البرنامج ده قبل ما أموت (التربية)".

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت مؤخرا بتخرج ابنها الأكبر "يوسف" من الجامعة.

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الإعلامية المصرية وجهت تهنئة خاصة لابنها، من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

ريهام قالت: "كل الي اتخرجوا السنه دي من مدرسه او جامعه ألف مبروك والحفلة تتعوض.. ويوسف ابني ألف ألف مبروك حبيبي مش مصدقة الأيام جريت واتخرجت من الجامعه بشكرك يا رب علي نعمك الكتير اوي".

الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو آخر يضم الكثير من الصور التي تجمعها بابنها على خلفية أغنية للتخرج، وعلقت عليها بقولها: "يوسف أول فرحتي ربنا يكمل رسالتي علي خير.. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله".